През село Певец се отклонява движението по пътя Търговище-Велики Преслав.

Временното ограничение на движението е въведено зарази катастрофа на разклона за населеното място.

Това информира говорителят на Областната дирекция на МВР Ани Кръстева. При инцидента няма пострадали.

По данни на дирекцията сигналът за катастрофата е подаден в 6:09 часа. Тя е между лек автомобил и лекотоварен автомобил. По първоначални данни са нанесени материални щети по автомобилите.

Шофьорите са прегледани в болница и са освободени за домашно лечение. Все още движението през участъка се отклонява през село Певец. На място са пътни полицаи, които регулират движението.