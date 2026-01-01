Част от поповското село Априлово е наводнено след интензивните валежи през последното денонощие. Водата от прелялата река Черни Лом е заляла джамията, както и дворът на църквата. Засегнати от природната стихия са и няколко жилищни имота.

Няма бедстващи хора. Към момента обстановката се нормализира, въпреки че част от селото е откъснато заради водата. След спирането на валежа по обяд водата започва бавно да се оттича. Това каза кметът на Априлово Миран Стоянов.

Той разказа, че причина за наводнението е голямото количество дъжд - около 60 литра, паднали за 12-13 часа. Опасността от преливане на реката е реална от снощи, добави кметът. Реката е преляла тази сутрин около 7:00 часа, обясни той. “Погрижили сме се за всички хора от другата страна на селото. Мостът не е залят, водата е прехвърлила дигите”, добави Стоянов.

Живеещите в горния край на населеното място са снабдени със стоки от първа необходимост. Ако някой от жителите има нужда да премине, ще му бъде осигурен превоз, обясни кметът. В селото има залети частни имоти, някои дворове са под вода, залети са и десетки декари земеделски земи около селото. Няма пострадали домашни животни.

Миран Стоянов припомни, че за жителите на Априлово преливането на реката не е инцидент. Те още помнят 2014 година, когато ситуацията беше в пъти по-сериозна от днешната и излезе два пъти от коритото си в рамките на няколко месеца.

Кметът каза още, че местните хора продължават да следят обстановката. Има опасения, че реката може да “прехвърли и от другата страна и някой да се обади за помощ”. "Ако не спре дъждът или не спадне нивото на реката, има реална опасност да бъдат залети още две къщи". каза Стоянов.

Жителите на Априлово са около 650 души, като постоянно живеещите тук са около 300. Стоянов каза, че пътуващите 15 ученици са транспортирани до училището в съседното село Светлен още преди прииждането на водата. Като се върнат от занятия пет от тях ще бъдат превозени през наводнения участък със селскостопанска техника, тъй като водата там е около 60-70 см.

На място са екипи на пожарната и Районното управление на полицията. Осигурени са чували с пясък за изграждане на диги при необходимост.