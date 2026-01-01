След нападение срещу ветеринарна клиника в Казанлък е повредена медицинска апаратура и е отнета сумата от 100 евро, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

Нападението срещу ветеринарната клиника в Казанлък е извършено в нощта срещу 9 февруари, а сигналът за инцидента е подаден в местното Районно управление в 09:23 ч. При огледа е установено, че е нанесена повреда на специализирана медицинска техника - микроскоп, биохимичен и кръвен анализатори, ехограф и апарат за подаване на кислород, които са напръскани с боя. Отнета и сумата от 100 евро, посочват от полицията.

Хванаха жена за палеж на ветеринарна клиника в Перник

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.

В средата на януари Казанлъшкият съд остави за постоянно в ареста мъж, задържан за кражба на автомобил и повреждане на параклис в Николаево.