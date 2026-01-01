49-годишен мъж е пострадал, след като автомобил го притиснал между две превозни средства на зеленчуковата борса в село Плодовитово. Водачът на колата е напуснал мястото на инцидента, съобщиха от ОДМВР – Стара Загора.

Произшествието е станало на 11 октомври около 10:40 часа. По първоначални данни лек автомобил „Опел“ с неизвестен към момента водач се движел в района на борсата и ударил 49-годишния мъж в задната част на краката, докато той товарел покупки в личния си автомобил. Пострадалият бил притиснат между двете коли.

Мъжът е транспортиран до болница в Стара Загора, където му е оказана медицинска помощ. Освободен е без опасност за живота.

Полицейски екип на Районното управление в Чирпан е посетил местопроизшествието. Издирването на водача продължава според предоставената първоначална информация.