39-годишен мъж е задържан, след като не се подчинил на полицейски сигнал и катастрофирал в Чирпан. Дрегерът отчел 1,75 промила алкохол, съобщих от полицията.

Инцидентът е станал на 31 март около 01:00 часа. Лек автомобил, движещ се по ул. „Крайна“, не спрял на подаден звуков и светлинен сигнал от автопатрул на РУ-Чирпан.

Водачът продължил движението си по черен път, отворен за обществено ползване, след което навлязъл по ул. „Ивайло“, където загубил контрол над автомобила и се блъснал в уличен електрически стълб.

Зад волана е установен 39-годишен мъж. При извършената проверка с техническо средство е отчетена концентрация на алкохол от 1,75 промила.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е започнато разследване под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.