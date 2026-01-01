Камина, радиатор и комплект кухненски принадлежности са откраднати от дома на жена в Гълъбово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Гълъбово.

Кражбата е извършена на 2 февруари. Сигнал за нея подала 58-годишна жена, която съобщила, че са отнети камина, радиатор и комплект кухненски принадлежности.

Преписка по чл. 195 от Наказателния кодекс е била започната в Районното управление в Гълъбово след получено съобщение на 2 февруари от 58-годишна жена за кражба от апартамент в града.

В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия, като извършител на деянието е установен 43-годишен мъж, който е задържан за срок до 24 часа.