Тази сутрин беше първият курс на най-новата атракция за малки и големи в Стара Загора - туристическо влакче, което представя забележителностите на парк „Митрополит Методий Кусев“ (Аязмото).

Сред най-нетърпеливите пътешественици бяха братче и сестриче на 1 и 3 години, които с трепет очакваха да започне обиколката. Продължителността на разходката е 12 минути. „Управлявам влакчето за четвърта година. Техническото състояние е добро, нека хората бъдат спокойни“, разказа машинистът на влакчето Никола Милушев.

Той припомни и най-важните инструкции за безопасност - децата да не посягат и стават, никой не трябва да се качва по време на движение. Маршрутът на атракциона включва спирките: Летен театър, ул. „Свети Апостол Карп“, бадминтон игрища, въжена градина, паркинг на Зоопарка и ще се връща обратно към началната точка на тръгване. За удобство спирките ще бъдат ясно обозначени.

Цената на билета в едната посока е четири лева, а билетите ще се закупуват на място от машиниста. Поради мерки за безопасност децата до седем години ще бъдат допускани само с придружител. През лятото влакчето ще се движи от 9:00 до 19:00 часа с едночасова обедна почивка.

Танка Йорданова, която беше сред първите видели новия атракцион, посочи, че преди повече от 40 години в града е имало подобен атракцион. „Онова влакче също беше хубаво, децата много му се радваха.

Ходеше до залата с кривите огледала, обикаляше в района на Аязмото“, спомни си старозагорката. И допълни, че тогава билетчето е било на цена от 20 стотинки.