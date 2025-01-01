Във връзка с усложнената обстановка и голямото количество паднала дървесна маса по пътищата и коритата на реките, създаваща сериозна опасност, община Етрополе набира доброволци за справяне с извънредната ситуация. Това се съобщава в сайта на общинската администрация.

Оттам посочват, че за всички желаещи, сборният пункт ще бъде на 4 октомври в 10:00 часа пред сградата на Община Етрополе и пред кметствата на населените места.

Хората, които ще се включат с техника (превозни средства и резачки), ще им бъдат поети разходите за гориво.

Усложнена е обстановката в община Етрополе поради падналия мокър сняг. В тази връзка сутринта кметът Владимир Александров свика екипа на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.