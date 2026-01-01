Микробус с мигранти е задържан в столичния квартал „Лев Толстой“, съобщи bulphoto.

Превозното средство е засечено в района на кръстовището на улиците „Ген. Жостов“ и „Гуслари“.

Bulphoto

По първоначална информация шофьорът е избягал и в момента се издирва от органите на реда.

Задържаха шестима мигранти на „Цариградско шосе“ в София

Към този момент няма официална информация за броя и националността на мигрантите.

Полицейското присъствие в района е засилено, а действията по случая продължават.

Bulphoto