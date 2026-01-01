На 15 януари, от 8:30 ч. до 17 ч. за ремонт на портална рамка шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по път I-1 София – Ботевград в района на Ботевград /при 193-и км/, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

За изпълнението на необходимите дейности временно ще бъде стеснена лентата в посока София, а при необходимост трафикът може да се осъществява двупосочно в една лента.

Преминаването в участъка ще се регулира от сигналисти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателно, спазвайки дистанция, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.