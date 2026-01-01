48-годишен мъж е задържан и с повдигнато обвинение по подозрение за извършване на убийство на 52-годишен човек в село Богдания, близо до Елин Пелин, съобщиха от прокуратурата.

На 11 март на телефон 112 е подаден сигнал от жена, която съобщила, че открила съпруга си лежащ на пода окървавен. В спално помещение на втория етаж на къща е бил открит мъж в безпомощно състояние. Пристигналият медицински екип е констатирал смъртта му.

В хода на разследването са извършени огледи на местопроизшествие и са иззети множество веществени доказателства. Извършени са действия по претърсване и изземване на различни адреси и автомобили, проведени са разпити на свидетели, назначени са и са изготвени експертизи (съдебномедицинска, ДНК), изискани са справки за трафични данни, иззети са записи от видеокамери.

Иззета е сума в размер 1 700 000 евро в критповалута. Въз основа на събраните доказателства е налице обосновано предположение за виновността на мъжа за извършеното убийство.

На този етап от разследването е установено, че за времето от 23:01 ч. на 10 март до 3:14 ч. на 11 март в къщата той умишлено е умъртвил 52-годишния мъж. Престъпното деяние е извършено чрез използването на нож, с който са нанесени множество удари в гръдния кош, шията и главата на жертвата.

Убийството е извършено с особена жестокост, по начин особено мъчителен за убития и с користна цел - присвояване на финансови средства на жертвата.

Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем. Задържан е за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.