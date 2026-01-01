На 4 април Софийска градска прокуратура (СГП) обвини мъж за това, че на 3 април в село Кокаляне, в гараж, обособен за живеене, умишлено умъртвил В. Г. чрез нанасяне на прободни наранявания с нож в областта на гърдите, слабините и левия крак. Това съобщиха от обвинението.

С определение от 6 април Софийски градски съд (СГС) задържа за постоянно обвиняемия.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от него, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо него.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от СДВР под ръководството и надзора на СГП.