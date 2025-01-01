Софийският апелативен съд (САС) ще гледа искането за по-лека мярка за неотклонение на Красимир Георгиев, който заедно с приятелката си Габриела Сашова измъчва и убива животни за пари.

Окончателно: Върнаха в ареста Красимир Георгиев, снимал как Габриела Сашова мъчи и убива животни

Красимир Георгиев и Габриела Сашова бяха арестувани в началото на март след сигнал до ГДБОП от организацията за защита на животните "КАЖИ". През юни съдът в Перник го освободи срещу парична гаранция, но втората инстанция отмени решението и го остави в ареста.

Георгиев и Сашова са публикували клипове с убийствата на животни в "Телеграм" срещу заплащане, включително и в криптовалути. Двамата са имали клиенти от цял свят. Ценоразписът варирал в зависимост от животното - между 50 и 700 евро.

През март двамата бяха задържани и обвинени за това, че срещу пари са снимали клипове с насилие над животни. Тогава съдът ги остави за постоянно в ареста.

Впоследствие след направено искане за изменение на мярката през юни Окръжен съд-Перник наложи парична гаранция в размер на 8000 лв. спрямо Георгиев. Прокуратурата обаче протестира определението на съда, докато защитата обжалва размера на гаранцията.

Разследването срещу мъчителите на животни от Перник става международно

Апелативните съдии отмениха определението на пернишкия съд. В мотивите си съдът посочи, че не споделя изводите на първоинстанционния съд за това че към настоящия момент е отпаднала опасността от извършване на престъпление от страна на Георгиев.

Съдът е съгласен обаче, че няма доказателства по делото, че обвиняемият може да се укрие, както и за съпричастността му към обвинението за пране на пари. Има обаче достатъчно данни за съпричастност към другите две обвинения, които са му повдигнати.