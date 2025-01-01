26-годишен перничанин е задържан за противозаконно увреждане на куче, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че вчера на тел. 112 бил подаден сигнал от 38-годишна перничанка, че на ул. „Симеоновград“ съсед е намерил куче, обитаващо района с рана в областта на врата. Животното е живо и днес му предстои операция.

По данни на живущите в района извършител на деянието е 26-годишен местен жител, който е задържан за до 24 ч. с полицейска мярка.

Образувано е досъдебно производство и действията по разследването продължават.