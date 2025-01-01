Военноокръжна прокуратура-Сливен разследва катастрофата на пътя Елхово-Бургас, близо до разклона за с. Маломирово, област Ямбол, при която загина офицер, съобщиха от прокуратурата.

Инцидентът се случи вчера около 16:50 часа между военен автомобил, управляван от военнослужещия старши сержант и кола, управлявана от гражданско лице. Във военния автомобил е пътувал и капитан.

Тежка катастрофа на пътя Бургас-Елхово, загина военен

При произшествието капитанът е изпаднал от военния автомобил и е бил затиснат от него. Той и водачите на двата автомобила незабавно са транспортирани до МБАЛ „Свети Пантелеймон“- град Ямбол, където офицерът по-късно е починал.

Извършен е оглед на мястото, провеждат се разпити на свидетели и други следствени действия.

От Министерство на отбраната съобщиха, че капитан Николай Иванов Илиев е загиналият военнослужещ при пътнотранспортното произшествие на разклона за село Маломирово. Капитан Илиев е командир на взвод, на служба в Българската армия от 23 януари 1995 г.