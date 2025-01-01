След първите 100 дни от мандата му рейтингът на одобрение на германския канцлер Фридрих Мерц е по-нисък от този на предшественика му Олаф Шолц. Не по-добро е положението на партиите от управляващата коалиция, отбелязва ДПА, като се позова на най-новото изследване на общественото мнение в Германия.

Федералният канцлер Мерц от Християндемократическия съюз (ХДС) и неговата коалиция, включваща още сестринската партия на християндемократите от Бавария, Християнсоциалния съюз (ХСС) и Германската социалдемократическа партия (ГСДП), не получават одобрението на мнозинството от германците. Според проучване на института ИНСА по поръчка на неделното издание на вестник „Билд“ недоволните от работата на канцлера са 59% при едва 30% на обратното мнение. Останалите не могат да преценят.

Според данните от проучването по този показател Мерц се представя по-зле от предшественика си Шолц от ГСДП. При социалдемократа, 100 дни след встъпването му в длъжност през март 2022 г., доволните бяха 43%, а недоволните – 41%.

По отношение на цялостната работа на правителството на консервативния блок ХДС/ХСС и ГСДП също преобладават негативните оценки – 60% не одобряват действията на кабинета, а положително за нея се изказват едва 27%. При съпоставката с правителството на Шолц, така наречената Светофарна коалиция на ГСДП, Зелените и Свободната демократическа партия (СвДП), 28% от запитаните смятат, че кабинетът „Шолц“ се справя по-добре, а 24% - че се справя по-зле. Най-голяма е групата на тези, които не виждат особена промяна (38%).

Според проучването на ИНСА електоралните нагласи в Германия остават непроменени. Ако изборите бяха днес, за ХДС/ХСС биха гласували 27% при 15% за ГСДП. На второ място е „Алтернатива за Германия“ (25%), следвана от Зелените (11%) и крайнолявата формация „Левите“ (9%). С по 4% подкрепа за всяка от тях либералната СвДП и лявата популистка формация „Алианс на Сара Вагенкнехт“ остават под прага за влизане в Бундестага (5%).