На територията на Община Кюстендил временно се преустановява употребата на пиротехнически средства, илюминации, включително фойерверки, пиратки, бомбички, ракети, римска свещи, китайски фенери и други запалителни пиротехнически изделия с взривни вещества за периода от 11 август до 31 октомври. Заповедта е издадена от кмета на града инж. Огнян Атанасов.

Такива забрани вече въведоха общините Бобошево, Дупница и Сапарева баня, а причината е пожароопасният сезон.

Забраната важи за обществени и частни, за открити и закрити места и обекти. Кметовете на населените места и Общинското предприятие "Управление на общински имоти" ще контролират спазването на заповедта и ще следят за нарушения, като ще сигнализират до полицията.

Някои общини, като Дупница, въвеждат такива забрани за втора година – през лятото, когато са селските събори, родови и семейни срещи, завърнали се от гурбет на ваканция организират приятелски събирания и обикновено те завършват с фойерверки.

Наскоро от Регионалната агенция по горите предупредиха ловците да не използват пиратки при излетите, защото това води до пожари. Директорът на агенцията инж. Здравчо Тодоров коментира:

"Когато започва ловът на едрия дивеч, на дивата свиня, използват пиратки, които ги хвърлят без да се съобразяват и тези пиратки след това създават пожар. Не малко пожари имаме и октомври точно поради тази причина. Имали сме и декември пожар от пиратка в иглолистни насаждения".