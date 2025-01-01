Разследват брутално насилие между деца в Кула, съобщиха от полицията.

На 11 август сигнал от социален работник за видеоклип с кадри с насилие от малолетно момиче спрямо друго малолетно момиче.

Агресия и удари с юмруци във Видин: Дете припадна след побой (ВИДЕО)

Видеото е било заснето привечер на 8 август. На детска площадка 13-годишно момиче е ритнала, скубала и ударяла шамари на 11-годишното дете.

Установени са очевидци и местен жител, който е заснел видеото. Предстои доклад на материалите по образуваната преписка в прокуратурата.

По случая е свикан Координационен механизъм с експерти от компетентните институции.