Във връзка с отстраняване на авария на уличен водопровод се налага спиране на водоподаването в части от столичния квартал „Манастирски ливади“.

„Софийска вода“ АД съобщи кои са те:

► кв. "Манастирски ливади" - ул. 420;

► кв. "Манастирски ливади-запад" - ул. "Професор Велизар Велков" №37,39 и 46, Пулс Фитнес, ул. "Околовръстен път" от №4 до 8, / Бензиностанция ОМВ, KFC, база "ВОЛФ" Бензиностанция "Шел" и "Макдоналдс"/ и ул. "Голяма могила" №100.

Подробна информация за хода на ремонтната дейност ще бъде налична на страницата на „Софийска вода“ и на мобилното приложение на дружеството: "Моята вода" .

„Софийска вода“ АД се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства.