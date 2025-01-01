За извънредни мерки настояват от групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) в Столичния общински съвет (СОС) във връзка с инцидента с намушкано момче в столичен мол. Това съобщиха от пресцентъра на СОС.

Сред мерките, за които настояват от групата, е извънредно провеждане на изслушване в Комисията по обществен ред и сигурност към СОС, с участието на директора на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), ръководителя на охраната на съответния мол и директора на отдел „Сигурност“ в Столичната община.

С дълбока тревога и скръб научаваме за трагичния инцидент, при който 15-годишно момче беше намушкано в мол в София и по-късно почина, е допълнено в съобщението.

Според ПП-ДБ този случай показва колко крехка е ситуацията по отношение на сигурността в обществените пространства и как властите, охранителните фирми и операторите на търговските центрове трябва да носят сериозна отговорност за предотвратяване на подобни инциденти.

От групата настояват и за изясняване на обстоятелствата - как е реагирала охраната на мола, какъв е бил протоколът в такава ситуация, какви мерки са предприети преди и след инцидента. Сред мерките, за които настояват, са и преглед, и оценка на нормативната уредба и контролния механизъм за търговски центрове – какви минимални стандарти за охрана, видеонаблюдение и превенция има и как те са били приложени в конкретния случай, както и представяне на план за действие от Столичната община и СДВР, който да включва конкретни мерки за засилване на безопасността в търговските обекти и предотвратяване на достъпа на оръжие, конфликти между групи, бърза полицейска и охранителна намеса.

Групата ни счита, че подобен инцидент не може да бъде разглеждан само като криминален случай – той е тревожен сигнал за слабости в системата на сигурност и контрол, които засягат всички граждани. Ние следим отблизо ситуацията и ще настояваме за пълна прозрачност и отговорност, пише още в позицията.

Изразяваме съболезнования на семейството на загиналото момче и призоваваме отговорните институции да действат с максимална бързина и ефективност. Най-малкото, което обществото може да очаква, е да гарантираме, че подобни трагични инциденти няма да се повторят, заявиха от групата на ПП-ДБ.

Има задържан за инцидента в столичен мол, при който младеж беше намушкан вчера, съобщиха по-рано за БТА от СДВР. Късно снощи по случая е задържано 15-годишно момче, уточниха от полицията.