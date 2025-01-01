Приключи протестът на инициатива „Правосъдие за всеки“, възстановено е движението на Орлов мост, който бе затворен за около половин час.

Протестът започна тази вечер от 18:00 ч. пред Съдебната палата под надслов „СарафOFF! Свобода и справедливост!“ и е организиран във фейсбук от Инициатива „Правосъдие за всеки“. Протестиращите искат оставката на изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Към протеста се присъединиха и представители на сдружение "Младите лекари". Като символ на седемте години мандат на главния прокурор, протестиращите запалиха инсталация със седем лампи.

След това протестиращите тръгнаха на шествие до Орлов мост. Протестът бе охраняван от полицейски екипи.

Протест с искане оставката на Борислав Сарафов бе организиран и миналата седмица. Протестът иска да покаже, че една част от обществото е будна и не е съгласна със случващото се в България и съдебната система. Това се случва на фона на нелегитимен Висш съдебен съвет, каза пред медиите тогава адвокат Емил Георгиев от Инициатива "Правосъдие за всеки".