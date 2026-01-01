На територията на Своге се провежда специализирана полицейска операция, насочена към превенция на престъпленията против политическите права на гражданите, противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред.

В акцията участват служители на Районното управление в Своге, ОДМВР-София и ГДЖСОБТ. В съвместните екипи са включени още представители на Областната дирекция по безопасност на храните, Националната агенция за приходите и Регионалната дирекция по горите.

МВР-София

В рамките на първите часове на операцията – между 6:00 и 10:00 часа – са проверени общо 62 лица и 50 моторни превозни средства. Съставени са 16 фиша по Закона за движение по пътищата, а на място са връчени още 6 електронни фиша. Заснети са и 35 нарушения на скоростните режими.

По време на акцията е задържан и извършител на кражба.

Полицейските действия на територията на общината продължават.