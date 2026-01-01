"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 25 март - сряда във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Морени“, м. Гърдова глава се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: ул. „Букара“, ул. „Студен кладенец“, ул. „Морени“ и ул. „Петко войвода“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следние адреси: ул. „Букара“ на кръстовишето с ул. „Петко войвода“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.