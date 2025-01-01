"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 10 декември - сряда във връзка с извършване на инвестционен проект за реконструкция на уличен водопровод по ул. „Апостол Карамитев“, жк. „Студентски град“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: бул. „Г. М. Димитров“, ул. „Никола Габровски“, ул. „Стоян Камбарев“, ул. „Проф. Христо Вакарелски“, ул. „21-ви век“ и бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Арх. Петър Ташев“. Ул. „Арх. Йордан Трифонов“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: ул. „Марко Темнялов“ на кръстовището с ул. „Апостол Карамитев“.

Във връзка с подмяна на спирателен кран по ул. „Филип Аврамов“, жк. „Младост“ 4 се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в: бл. 411, бл. 412, бл. 413, бл. 414 и 131 СОУ „Климент Тимирязев“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: ул. „Филип Аврамов“ на кръстовището с ул. „Акад. Румен Цанев“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.