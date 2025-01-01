"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 10 декември - сряда във връзка с извършване на инвестционен проект за реконструкция на уличен водопровод по ул. „Апостол Карамитев“, жк. „Студентски град“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: бул. „Г. М. Димитров“, ул. „Никола Габровски“, ул. „Стоян Камбарев“, ул. „Проф. Христо Вакарелски“, ул. „21-ви век“ и бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Арх. Петър Ташев“. Ул. „Арх. Йордан Трифонов“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: ул. „Марко Темнялов“ на кръстовището с ул. „Апостол Карамитев“.
Голяма авария остави без вода южните части на София
Във връзка с подмяна на спирателен кран по ул. „Филип Аврамов“, жк. „Младост“ 4 се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в: бл. 411, бл. 412, бл. 413, бл. 414 и 131 СОУ „Климент Тимирязев“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: ул. „Филип Аврамов“ на кръстовището с ул. „Акад. Румен Цанев“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.