Списъци с имена и суми, незаконно оръжие и наркотици са иззети от адрес в Ихтиман, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

В хода на проведена през вчерашния ден специализирана полицейска операция за противодействие на изборните престъпления от служители на РУ-Ихтиман е извършено претърсване на частен адрес в града.

Открити и иззети са списъци с имена и прякори на граждани и различни суми срещу тях, златни накити, нерегистриран газов пистолет, 88 бутилки високоградусов алкохол с невалиден бандерол, както и 480 грама тревиста маса, реагираща на марихуана.

ОДМВР - София

Обитателят на адреса е задържан за срок до 24 часа. Започнато е бързо производство от Наказателния кодекс.

Полицейските действия за гарантиране на свободния вот на гражданите продължават.