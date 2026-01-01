Пари и списъци с имена са открити в колата на кандидат-депутат, който била в автомобила си заедно с друг мъж, многократно осъждан за кражби, обяви и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

При рутинна проверка полицаи от Велико Търново спрели кола, чийто шофьор се оказал кандидат за депутат. Спътникът му е мъж, многократно осъждан за кражби, пише Кандев във Facebook.

В подлакътника на колата е открита сума пари по 10 и 20 евро, както и списъци с имена. Кандидатът за народен представител не е съдействал на органите на реда

По информация на NOVA кандидат-депутатът е от малко село в община Златарица.

Случаят е докладван на Софийската градска прокуратура. Мъжът е с имунитет и по закон не може да бъде задържан от МВР.