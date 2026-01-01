Гнездото на семейството бели щъркели Драго и Драга от село Драгушиново отново може да бъде наблюдавано на живо в YouTube. Това съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) на официалната си фейсбук страница.

Пожелаваме на Драго и Драга тази година да отгледат здраво поколение и да станем свидетели на ценни моменти като излюпване на малките и първия им полет, казаха от организацията. Оттам посочват, че от 2019 г. се наблюдава животът на семейството.

В другите две гнезда с поставени камери в село Ярлово все още няма птици, посочиха природозащитниците.

В началото на март БДЗП съобщи, че първите щъркели, предвестници на пролетта, са започнали да се завръщат в България.

Първите щъркели в Самоковско долетяха в село Доспей около 7 март. В населеното място има няколко щъркелови гнезда, а най-голямото от тях се намира на купола на храм „Свети равноапостоли Петър и Павел“.

В хасковското село Подкрепа първите щъркели долетяха още в края на февруари. Две от гнездата на птиците са до местната църква „Св. Пророк Илия“.