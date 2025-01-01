Пет екипа на „Търсене и спасяване - България“ издирват 78-годишна жена. Тя е изчезнала в района на вилна зона Горна баня.

Жената се издирва от понеделник в 20:00 часа.

Към 08:00 ч. тази сутрин екипи на ТСБ са на терен вече 12 часа, като издирването продължава без прекъсване. Доброволците работят в координация с институциите и близките на изчезналата, а всяка информация и следа се проверяват внимателно.

През днешния ден предстои и по-обстойно претърсване на района с помощта на пилотно летателно средство, което ще подпомогне наземните екипи.

Търсенето продължава.