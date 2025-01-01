Триизмерни кукли на деца за заостряне на вниманието на шофьорите бяха поставени на пешеходната пътека на столичната улица "Гурко", където 14-годишният Филип Арсов беше прегазен, съобщи 24 часа.

Инцидентът стана на 2 септември 2023 година. Обвиняем по делото е Петър Тодоров.

БГНЕС

Днес се очаква Софийският градски съд да приеме една видеоекспертиза по делото. След последното заседание по делото вещи лица направиха нов оглед на мястото на катастрофата и ново изследване на маркировката.

Близки на загинали при катастрофи се събраха тази сутрин на протест пред Съдебната палата в столицата. Той бе организиран от сдружение "Ангели на пътя".

БГНЕС