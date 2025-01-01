Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов с коментар пред журналисти след заседанието на Министерски съвет.

"На Министерски съвет приехме решение, с което реално започва работа по връщане на наши сънародници от чужбина, наблягаме на българските общности в определени държави, които да успеем да привлечем да се върнат в нашата страна", каза той.

Гуцанов обясни и какви мерки ще предприеме правителството. Програмата ще се казва "Избирам България". "Искаме да помогнем на проблемите на демографската криза, която респективно оказва влияние и върху икономиката на страната, защото няма нужната работна сила и хора, които да работят в определени сектори", каза той.

Социалният министър обясни, че в четвъртък Агенцията по заетостта започва прием на заявления на хора, които искат да се включат. Заявленията ще се подават по електронен път и ще могат да кандидатстват всички българи, които са били в чужбина поне една година за последните 18 месеца или завършили своето образование в чужбина през последната година и половина.

По думите му интересът е огромен от заявления и питания на хора, които искат да участват. "Хората, които искат да се върнат у нас трябва да започнат работа, тоест средствата няма да се получат, просто защото се връщат в България", обясни той.

Цялата инициатива е за малко над 26 милиона. Осигуряване на помощ за преместване на покъщината до 10 000 лева, но тогава, когато са се върнали в България, започнали са работа и поне 6 месеца са работили, обясни още Гуцанов. Ако нямат собствено жилище (например за София) могат да получават малко над 400 лева помощ за квартира, но когато вече са започнали работа.

Министърът каза още, че ще има обучения на български език за членовете на семействата, които са чужди граждани, ще има стимули за транспорт от и до работното място. "Половин година след завръщането всеки един ще може да кандидатства и да получава 30% от 6 средни работни заплати в сектора в който работи, а след 12 месеца - 50%, но след като са минали тези 6 месеца", обясни Гуцанов.