В Народното събрание се провежда кръводарителска акция.

Инициативата на Комисията по здравеопазване е под патронажа на председателя на парламента Наталия Киселова. Акцията е по повод отбелязването на празника на град София и деня, в който почитаме светите мъченици София, Надежда, Вяра и Любов.

Народни представители, служители и гости на Народното събрание дарят безвъзмездно кръв от 09.00 до 13.00 ч. в зала 130 и 132 в сградата на пл. „Княз Александър I“ №1.

Целта на инициативата е да се повиши информираността на обществото за необходимостта от безопасна кръв за спасяване на живот и да се насочи вниманието към съществуващите проблеми, свързани с осигуряването на кръв и кръвни съставки за нуждите на системата на здравеопазването в България.