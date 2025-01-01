Лек автомобил „Ауди А7“ с украинска регистрация е навлязъл на детска площадка в жилищен комплекс в Несебър. Инцидентът е станал на 17 септември, около 01:00 ч.



Зад волана е бил 38-годишен украински гражданин с предоставена временна закрила у нас. Полицейската проверка е показала, че той е шофирал след употреба на алкохол, като отчетената концентрация е 2,82 промила.



Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет.