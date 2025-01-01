Севлиево и селата в общината преминават на по-строг режим на водоподаването. Дебитът на водоизточниците е рекордно намалял, посочват от водното дружество.

Месец след въвеждането на ограничения във водоподаването в Севлиево, от които бяха засегнати най-вече селата, при сегашния режим градът ще остане без вода четири дни в седмицата от 8 до 17 часа, като отново всяка вечер след 11 часа до 6 сутринта налягането във водопроводната мрежа на града ще бъде намалено и водата едва ще стига до високите етажи на сградите, съобщава БНР.

Затягането на режима в общината, чийто жители се захранват от повърхностни водоизточници в Балкана, се дължи на рекордно намаления им дебит, посочват от ВиК.

В девет от селата в общината, захранвани от западния водопроводен клон, вода се подава през два дни. На най-тежък режим са жителите на Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево и Добромирка, където чешмите остават сухи в 6 дни от седмицата и се налага ползването на водоноски.