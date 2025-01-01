Гърция е предпочитана дестинация за българите през септември. Месецът има две серии от почивни дни, което позволява сливане на дните и пускане на дълги отпуски. Септември се превръща в златен месец за онези, които търсят по-достъпна и спокойна почивка в Гърция. Ето какви са реалните цени след пиковия сезон:

Цени на нощувките – разлика от 30 до 50%

В разгара на сезона (юни, юли, август) нощувките в популярни гръцки дестинации като Халкидики, остров Тасос, Лефкада или Кавала често достигат до 100–150 евро на вечер за двойна стая в хотел със среден клас. През септември обаче, цените се понижават драстично – същата стая може да се резервира за 80-120 евро, а при резервация за повече дни, дори може да излезе по-изгодно.

На по-достъпни места като Тасос или част от Халкидики, може да се намери стая за двама и за 40-50 евро на вечер, особено в малки семейни хотели или апарт-комплекси, ако се резервира по-рано. През септември се появяват и т.нар. last minute оферти, които още повече свалят цените.



Храна и ресторанти

По отношение на храната, Гърция през септември предлага не само по-ниски цени, но и по-качествено обслужване, тъй като тълпите от туристи са намалели. В обикновена таверна или непретенциозен ресторант, едно основно ястие с гарнитура струва около 10 до 14 евро, като често се предлага безплатен десерт или узо „от заведението“. Порция гирос с питка върви около 6-8 евро, а за пълноценно хранене с напитка (бира или чаша вино) и салата, може да излезе от 15 до 30 евро на човек.

Цени на плажа

През последните години цените за чадъри и шезлонги по плажовете в Гърция варират значително според мястото, деня от седмицата и сезона. По плажовете около Атина цената за комплект (два шезлонга и чадър) е около 17–22 евро през делничните дни, като към това понякога се добавя и входна такса 8–10 евро. На плажове като Анависос комплектът през седмицата е около 8 евро, но през уикенда може да достигне 20–30 евро.

В по-обикновени курорти като Халкидики, Тасос или Епир цените обикновено са между 10 и 40 евро за комплект, а на по-малки и спокойни плажове може да се намери чадър с два шезлонга още за около 6 евро.

Факторите, които определят цената, са близостта до голям град, популярността на плажа, редът (първа линия е най-скъпа), уикендите и сезонът. През септември, когато туристите намаляват, често цените падат с 10–30% спрямо август, но на най-престижните плажове разликата не винаги е голяма.

Също така е важно да се отбележи, че много плажни заведения не вземат отделна такса за чадър и шезлонг, а искат минимална консумация от бара – например 10–20 евро на човек.

Гърция през септември предлага значително по-спокойна атмосфера и по-умерени цени в сравнение с пиковите летни месеци. Въпреки че премиум зоните и известните курорти остават скъпи, повечето организирани плажове свалят цените на чадъри и шезлонги, а на по-малките и свободни плажове може да се намери оборудване на достъпна цена или дори безплатно срещу минимална консумация. Това прави септември отличен избор за хора, които искат да се насладят на топло море, по-малко тълпи и по-добри оферти, без да се отказват от удобствата на гръцките курорти.