Национално съвместно тактическо учение за действие на службите при извънредна ситуация ще се проведе на 2 октомври в Сливен. Заради това ще бъде въведено временно ограничение на движението на автомобили и пешеходци на определени места в града на Сините камъни, но и в Нова Загора.

Ще бъдат демонстрирани действията на силите и средствата на ОДМВР-Сливен в условията на извънредна ситуация, при която е заплашен животът и здравето на цивилни граждани. Целта е да бъдат тествани готовността за действие и ефективността при използване на наличните оперативни способности на териториалните структури на Единната спасителна система(ЕСС), както и нивото на координация на действията помежду им за реакция при кризисна ситуация.

Учението ще се проведе в централната част на Сливен - в района на Драматичен театър „Ст. Киров“ и площад „Хаджи Димитър“, района на местността Моллова гора, в района около Филиала за Спешна медицинска помощ в Нова Загора.

В рамките на занятието ще бъдат организирани и контролно-пропускателни пунктове. В тази връзка от Областната дирекция уведомяват гражданите на Сливен и Нова Загора, че с оглед провеждане на учението е необходимо временно преустановяване на движението на автомобили и на пешеходци за времето от 09:00 до 14:00 ч. на 2 октомври, както следва: площад „Хаджи Димитър“, ул. „Ичеренско шосе“ и район пред ФСМП- Нова Загора. Служители на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР –Сливен ще осъществяват контрол върху движението в тези участъци и при необходимост ще го регулират, пренасочват и подпомагат.