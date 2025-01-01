Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов с коментар пред журналисти за предстоящия вот на недоверие към правителството.

"Ние сме част от партиите, които са го подкрепили, не са търсили от нас подписи, ние сме от партиите, които на 100% подкрепяме вота на недоверие. Има шанс да мине, защото има хора и от ГЕРБ, които чувстват, че Пеевски придобива ГЕРБ, подобно на АПС и се чувстват застрашени, че ще имат съдбата на хората от ДПС", каза той.

Михайлов обясни, че има нова схема по морето и по курортите. "Отиват институциите и заявяват, че има незаконен строеж, ако хотелиерите или държателите на заведения решат да обжалват актовете, ще минат две-три години, докато делата приключат и докато се докаже, че техните сгради са законни", каза той. По думите му това принуждава хотелиерите да дават рекет или да бъдат послушни на властта.

Михайлов твърди, че правосъдният министър Георги Георгиев заплашва партия "Величие" и от партията ще пуснат сигнал в Европейската комисия по защита правата на човека.