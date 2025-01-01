Тази вечер KINO NOVA ще почете паметта на легендарния актьор, режисьор и продуцент Робърт Редфорд, който ще остане в историята като един от най-влиятелните американски артисти на ХХ век. В 21:00 ч. зрителите ще могат да видят превъплъщението му в непоколебимия и търсещ справедливост генерал Ъруин в класиката „Последният замък“.

NOVA

Военният екшън разказва историята на прочут военен тактик, който е изпратен в затвора с максимално строг режим „Замъка“ заради неподчинение. Садистичният полковник Уинтър, в чиято роля влиза Джеймс Гандолфини, управлява затвора и първоначално се отнася с уважение към някогашния легендарен генерал, но респектът му много скоро преминава във враждебност, а враждебността ескалира във война.

NOVA

Още с идването си в затвора Ъруин печели уважението на останалите затворници и бързо разбира за несправедливите и брутални методи за подчинение на Уинтър. Истината за всичко случващо се във военния затвор карат генерала да вземе решението да се изправи срещу корумпираната система и да върне достойнството на лишените от свобода военни. За да извади на бял свят истината и справедливостта да възтържествува, Ъруин мобилизира съкилийниците си и организира бунт. Как ще приключи той и кой ще надвие в сблъсъка между властта и честта?

NOVA

Гледайте класиката „Последният замък“, в която не може да има двама крале, тази вечер от 21:00 ч. по KINO NOVA!