„Безсмислено е това, което се случва в момента. Загуба на време. Тези хора нямат посока“. Това каза лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, коментирайки дебатите по вота на недоверие.

Той бе категоричен, че правителството ще изкара пълния си мандат:

„Аз ви казвам, колко остават – три години и няколко месеца до края на мандата, толкова ще бъде мандатът. Да спрат да се упражняват, да гледат нещо да помогнат на хората. Да чухте някакъв реален проблем да се решава от хората, които внесоха вотовете.

По думите на Пеевски „точно хората, които грабиха държавата близо пет години“, нямат срам да внесат вот на недоверие с такива теми.

"Свършиха мракобесните времена на пачките, пуделите, вътрешните министри, влаченията на политически лидери и аз съм гарант за това, заяви Пеевски.