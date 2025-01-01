Пушенето остава една от водещите предотвратими причини за заболявания и преждевременна смърт, независимо дали става дума за класически цигари или за модерни електронни устройства с ароматизирани течности. Вредата е добре известна – от повишен риск от сърдечно-съдови заболявания като инфаркт и инсулт до хронични белодробни болести, рак на белия дроб и сериозни репродуктивни проблеми. Дори ограниченото излагане на дим влияе негативно на непушачите и особено на децата.

Какво се крие зад дима от цигарата? „Доктор Здраве с Мария“ ви среща с д-р Михаил Тодоров, пулмолог в болница „Здравето“.

Доктор Здраве с Мария

Никотинът е веществото, което стои в основата на зависимостта. Той предизвиква отделянето на допамин – химично вещество в мозъка, което носи чувство на удоволствие и успокоение. Постепенно мозъкът свиква с него и изисква все по-чести дози, а когато липсва, настъпват симптоми на абстиненция – раздразнителност, тревожност, безсъние и силен глад за никотин. Така бързо се стига до физическа и психическа зависимост. Именно тук пада митът „само ще ги пробвам“ – защото дори няколко опита могат да се окажат достатъчни, за да се превърне експериментът в навик, а навикът – в зависимост.

„Много родители ме питат дали могат да разберат, че детето им използва електронни цигари или вейп. Отговорът е – да, макар и по-трудно в сравнение с класическите цигари, тъй като липсва характерната миризма на тютюн. Но има други признаци – сладникави или необичайни аромати в дрехите, суха кашлица, по-чести опити за усамотяване, както и наличието на малки устройства, които приличат на USB стикове“, казва д-р Михаил Тодоров. Той подчертава, че навременният разговор с детето и откритата комуникация са също толкова важни, колкото и наблюдателността.

Отказването от тютюнопушенето е трудно, но не и невъзможно. Най-успешни са методите, които съчетават никотин-заместваща терапия като дъвки и пластири, медикаменти по лекарска препоръка и психологическа подкрепа. Дигитални приложения и програми за проследяване на напредъка също могат да бъдат полезни. Комбинацията между медицинска помощ и поведенчески подходи значително увеличава шансовете за успех.

През последните години обаче проблемът придобива ново измерение. Данните от 2024–2025 г. показват, че все повече тийнейджъри в САЩ и Европа използват електронни устройства с плодови и сладки вкусове. В социалните мрежи като TikTok и Instagram се разпространяват видеа с вейп трикове, а инфлуенсъри създават усещането, че това е модерно и безвредно. Истината е, че младите хора, които започват с електронни цигари, имат два пъти по-висок риск по-късно да преминат към традиционни. Тази тенденция е тревожна и води до нови регулаторни мерки, включително ограничения върху ароматизираните течности.

„Пушенето – независимо от формата – остава сериозна заплаха за здравето. Като лекар виждам ежедневно пациенти, които днес страдат от последиците на избори, направени в младостта им. Най-добрата защита е да не започваме изобщо, а ако вече сме започнали – да потърсим помощ и да не се отказваме от опитите за спиране“, допълва д-р Тодоров.

Д-р Михаил Тодоров е пулмолог и специалист по пневмология и фтизиатрия. Интересите му са в областта на бронхиалната астма, ХОББ и нарушенията на дишането по време на сън.

Специализира в сферата на редките белодробни болести към Европейски Референтни мрежи в St Vincent's University Hospital, Дъблин и е сертифициран от Американската асоциация по медицина на съня (AASM) за диагностика на нарушения на дишането по време на сън.



