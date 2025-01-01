Започна редовното седмично правителствено заседание в Министерския съвет. Кабинетът заседава паралелно с дебатите по петия вот на недоверие, които се провеждат в Народното събрание.

Дневният ред на заседанието предвижда проект на решение за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди във връзка с изграждането на жп линията Видин - София, в участък Видин - Медковец. Вносител е министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Правителството предстои да обсъди проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия за 2025 г.

Приемане на актуализиран Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия също е част от дневния ред на правителственото заседание. Програмата за работа на правителството предвижда още: приемане на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2024 г.; приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2025/2026 г.; Постановление за създаване на регионален център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод" и др.