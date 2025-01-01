Последният път, когато десетки хиляди хора се събраха на площад „Свети Петър“ в Рим, беше, за да видят белия дим, обявяващ избора на нов папа – Лъв XIV. И в събота вечер (13 септември) тълпите отново се появиха, за да станат свидетели на нещо наистина зрелищно в чест на Юбилейната година на Католическата църква: светлинно шоу с дронове, вдъхновено от „Сътворението на Адам“ на Микеланджело от XVI век, изобразено на тавана на Сикстинската капела. Шоуто с дронове – най-голямото в Европа – беше организирано от Nova Sky Stories на Кимбал Мъск с разрешението на Светия престол, който наруши вековна традиция, за да позволи светлинното представление да съпровожда „Grace for the World“, първия концерт, провеждан някога на площад „Свети Петър“, режисиран от американския певец Фарел Уилямс и италианския тенор Андреа Бочели.

Докато множество хорове изпълваха площада с вдъхновена музика – хорът Voices of Fire на Уилямс добави доза госпъл, Джон Леджънд изпя „Bridge Over Troubled Water“, а Дженифър Хъдсън изпълни огнен дует с Бочели – 3 000 дрона се подредиха над базиликата, за да пресъздадат прочутото докосване на пръстите от „Сътворението на Адам“, както и дронови версии на „Пиета“ и портрет на покойния папа Франциск.

Докато малките светлинни точки се появяваха и оформяха нови изображения, тълпата възкликваше: първо при триизмерното сърце, после при гълъбите на мира и нимбите, които красяха известната църква. Вечерта – белязана с вдъхновяващи речи за мир и единство от кардинали, духовници и активисти като Граса Машел Мандела, както и от Фарел Уилямс – завърши с огромна дронова инсталация на думата „JOY“, изпълваща небето.

Моментът, който се подготвяше почти две години, отбелязва началото на това, което Nova се надява да бъде златна епоха на артистични творения, създавани изцяло от малките светлини на техните дронове. Няколко дни преди шоуто, в подове, разположени около рядко използваните железопътни линии на Ватикана и в затворен паркинг, дроновете на Nova бръмчаха в зарядните си станции като работливи пчели в високотехнологична кошерна структура, зареждайки се за големия ден.

Дроновете са малки, тежат само по 340 грама, но могат да възпроизведат 16 милиона цвята. Те са изобретение на Кимбал Мъск, по-малкият брат на Илон Мъск, който за първи път предложи идеята за светлинно шоу във Ватикана в началото на 2024 г., докато папа Франциск все още беше жив. Това стартира 18-месечен процес, който сега на екипа на Nova им се струва като истинско чудо: получаване на разрешения, договаряне на достъпи и детайлно планиране на посещения на едно от най-секретните места на Земята.

По средата на подготовката екипът преживя кратко несигурно време със смъртта на папа Франциск и избора на първия американски папа, който, според Кимбал Мъск, им изпратил значимо писмо, по същество благославящо идеята да продължат с плановете.

Технологията за управление на дроновете е уникална за екипа на Nova Sky Stories, тъй като те произвеждат собствените си дронове и разработват софтуера, хардуера и фърмуера изцяло вътрешно. Това означава, че всякакви проблеми могат да се решат на място. Няма нужда от обаждане към външна помощ, тъй като инженерите и програмистите са част от основния екип от около 60 души. Зад кулисите на летището при железопътната линия Джеръми Стайн, главен продуцент в Nova Sky Stories, държеше дрон като играчка, докосваше перките и го обръщаше преди да го постави обратно в зарядната станция. Според него уникалното на компанията е размерът и мащабът на шоута, които правят по света, като дроновете им са специално построени, а не са рециклирани тежки дронове, първоначално създадени за военни или наблюдателни цели.

„Отгоре до долу всичко е в една екосистема. Нищо не се отдава на външни фирми“, каза Стайн пред National Geographic. „Това създава ускорена крива на развитие, която беше голяма част от нашата визия. Защото когато нещо е ново, като шоуто във Ватикана с неговите специфични предизвикателства, ние не звъним на друга компания за напътствия“.

Дроновете на Nova могат да изпълняват шоу на множество радиочестоти и GPS, използвайки най-добрите сателитни сигнали, включително специални сателити, за които екипът не желае да говори открито поради съображения за сигурност. Те използват технологията RTK (Real Time Kinetics), която осигурява невероятна резолюция, така че изображенията да изглеждат като плаващи в небето реални картини. Дроновете правят кратки паузи за презареждане, но публиката не разбира; от 3 500 дрона, които се зареждат, само 3 000 са във въздуха по всяко време. Те са програмирани да се връщат към базата си за презареждане и след около половин час се връщат и се сменят с други. Ако дронът се отклони, например заради порив на вятъра, той първо се опитва да намери програмната си позиция. Ако не успее, е програмиран да се върне в базата. Ако излезе извън безопасната зона – около основната сцена, където никой не може да седи под дроновете – двигателят му се изключва и дронът трябва да кацне безопасно. Тъй като са толкова леки, според Стайн е малко вероятно да наранят някого при аварийно спиране.

Въпреки че технологията на Nova е впечатляваща, Мъск и другите ръководители не искат да се фокусират само върху нея. „Мисля, че съм уникален човек, защото имам дълбоки познания за AI чрез Tesla и xAI“, каза Мъск пред National Geographic преди шоуто. „А после съм артист и музикант и мога да експериментирам с този невероятен развлекателен медиум. Но не идолизирам технологиите“, добави Кимбал Мъск. „Идолизирам резултата, продукцията. По-скоро как използваш технологията“.

Мъск се интересува повече от използването на дроновете като изкуство – да създава емоция и да ги превърне в разпознаваем художествен медиум. Той сравнява дроновата технология с появата на модерното кино през XIX век, с безкрайни възможности за интегриране на AI и нови технологии. Но ще са нужни творчески човешки умове, за да оживят технологията. „Артистите сега са малко разочаровани от ИИ“, отбеляза той. „Но можеш да наблюдаваш как (ИИ) се променя и става все по-добър и по-добър“.

Когато шоуто се фокусира върху почит към покойния папа Франциск с изпълнението на „Amazing Grace“ от италианския тенор Бочели, Мъск се надяваше публиката да усети емоцията – и те усетиха. Настъпи значително мълчание, когато лицето на Франциск се появи, последвано от бурни аплодисменти. „Честно казано, хората ме питаха какво искам да постигна с шоуто“, каза Мъск преди представянето. „Можеш да удивиш хората с дронове, но наистина, ако можем да накараме баба да се разчувства… Да, искаш да докоснеш емоциите им“.

Дон Дегнан, главен стратегически директор на Nova Sky Stories, сравнява дроновете с пиксели или дори с четките, които Микеланджело е използвал за рисуване на тавана на Сикстинската капела. Важното е какво може да сътвори артистът с тях. Да проведеш дроново шоу във Ватикана, епицентър на вековно художествено творчество, изглежда като естествено допълнение, казва той. „Сега можем да съчетаем този емблематичен стар свят с нашия мащаб. Това е луд мащаб с тази нова дронова технология, която вярваме, че доставя невероятно потапящо изкуство на ниво, сравнимо със Сикстинската капела“, каза той. „Първия път, когато го видиш, мозъкът ти не го обработва напълно, защото е поразително… Никога не съм виждал нещо подобно“.

През целия концерт, който продължи повече от два часа, зрителите пееха и танцуваха в алеите – рядкост за събития във Ватикана. Изпълнителите отбелязаха колко специално е било да се представят на известния площад и благодариха на папа Лъв, който не се появи лично, но одобри всичко – от текста на песните до подготвените речи. Шоуто беше риск за Ватикана и вероятно щеше да предизвика критики. И все пак, когато тълпата се разотиде, цареше усещане за възхищение, радост – и дори крехка надежда.