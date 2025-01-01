Австрия полиция
Австрия полиция

Най-малко двама души бяха убити при инцидент със стрелба снощи във Виена, съобщават австрийските медии.  

Единият от загиналите вероятно е предполагаемият извършител на убийство в апартамент в столичния квартал "Леополдщат", 44 годишен мъж, който се е опитал да избяга от полицията. В жилището, където е станал инцидентът, е намерена 44-годишна жена без признаци на живот. С тежки огнестрелни рани в болница са били откарани 24-годишна жена в критично състояние и 26-годишен мъж, съобщи Кристоф Мирау, говорител на Виенската здравна асоциация пред австрийското радио и телевизия ОРФ.  

Според информация на полицията пред ОРФ, е последвала улична престрелка между полицията и нападателя, който се е опитал да избяга с автомобил. Малко по-късно е бил намерен мъртъв в същото превозно средство недалеч от местопроизшествието, съобщи в интервю за ОРФ полицейската говорителка Юлия Шик. Тя посочи, че точните обстоятелства все още не са ясни, отношенията между жертвите и предполагаемия извършител са предмет на разследване от страна на регионалната полицейска дирекция.

 

 

Според информацията двама непълнолетни членове на семейството са били намерени физически невредими. 

 

Спец. за БТА Цветана Делибалтова
