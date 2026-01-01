В РУ-Сливен са задържани трима души за нападение над полицейски служител при изпълнение на служебните му задължения, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

На 16 април служители на сектор „Криминална полиция“ към РУ-Сливен са предприели действия по задържане на 22-годишен от град Сливен, във връзка с извършена кражба.

По време на задържането родителите на момчето са извършили агресивни действия спрямо полицейски служител.

Всички са отведени в РУ-Сливен и задържани за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.