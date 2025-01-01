Временна организация на движението ще бъде въведена в Сливен и Нова Загора заради съвместно тактическо учение на силите и средствата на Областната дирекция на МВР в Сливен при извънредни ситуации. Това съобщиха от пресцентъра на областната полиция.

От 9:00 до 14:00 часа движението на автомобили и пешеходци ще бъде временно преустановено на площад „Хаджи Димитър“ и ул. „Ичеренско шосе“ в Сливен, както и в района пред Филиала за Спешна медицинска помощ (ФСМП) в Нова Загора. Служители на „Пътна полиция“ ще контролират и регулират движението и при необходимост ще пренасочват автомобилите.

Учението цели да провери готовността за реакция при кризи, ефективността на оперативните сили и координацията между териториалните структури на Единната спасителна система. То ще се проведе в централната част на Сливен в района на Драматичен театър „Ст. Киров“, площад „Хаджи Димитър“, местността Моллова гора, както и около ФСМП в Нова Загора.

Припомняме, че на 24 юни т.г. в Сливен се състоя съвместно тактическо учение с участието на структурите за спешно реагиране.