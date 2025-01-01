/ БТА / Велина Василева

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира, че по данни от автоматичната измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух в гр. Сливен, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), не се отчита повишаване или превишение на контролираните показатели след възникналия пожар в автоморга край града. Това съобщават от министерството на сайта на ведомството. 

Пожарът е обхванал административната сграда на обекта и частично е засегнал автомобилни части. На място работят седем екипа на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен. По информация от РИОСВ – Стара Загора вятърът не е насочен към града. Регионалната инспекция работи съгласувано с всички ангажирани с пожара институции.

Локализиран е пожарът в автоморга в Сливен

В района на пожара ще бъде разположена и мобилна автоматична измервателна станция на ИАОС, която ще извършва допълнителни измервания на качеството на въздуха в района.

МОСВ, чрез своите структури – РИОСВ и ИАОС, продължава да следи ситуацията и при необходимост ще информира обществеността своевременно, се посочва в съобщението.

Локализиран е пожарът в автоморга в Сливен, каза снощи пред журналисти главен инспектор Росен Георгиев, изпълняващ длъжността началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Сливен.

Огнище от пожара все още догаря, съобщи за БТА говорителят на областната полиция Първолета Мандинска. На място остава дежурен екип на пожарната, който наблюдава терена, за да предотврати повторно разпалване.

БТА / Валерия Димитрова, Велина Василева
