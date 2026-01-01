Земеделски производители от Сливен протестираха пред Областната дирекция „Земеделие“ в града срещу предстоящи кадрови промени в ръководството на институцията.

Протестът беше организиран от Националната асоциация на зърнопроизводителите, сдружение „Хаджи Димитър“-Сливен и браншовата камара „Плодове и зеленчуци“. В него се включиха зърнопроизводители, животновъди, овощари и зеленчукопроизводители.

Демонстрацията започна в 10:00 часа, като участниците пристигнаха с трактори и селскостопанска техника. Според организаторите протестът е в подкрепа на настоящото ръководство - директора на Областната дирекция „Земеделие“ в Сливен Тодор Братанов и директора на Общинската служба по земеделие Тодор Тодоров, които заемат постовете си повече от десет години.

В отворено писмо до служебния министър на земеделието Иван Христанов и областния управител Маринчо Христов протестиращите настояват да не се извършват кадрови промени. Те аргументират позицията си с натрупания опит на настоящия екип и доброто познаване на регионалните специфики.

По време на протеста участниците подчертаха, че недоволството им не е политически мотивирано, а е свързано изцяло с ефективността на работата в сектора.

„Това не е политически протест. Тук има хора с различни възгледи, но всички сме обединени около едно - да се запази работещият екип. Тези хора са доказали своя професионализъм с годините и са спечелили доверието ни“, заяви Георги Радев, заместник-председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите и председател на сдружение „Хаджи Димитър“ - Сливен.

Той допълни, че според земеделците евентуални назначения на хора без опит в сектора биха затруднили работата на администрацията. „Чува се, че се обсъждат кандидатури на хора, които не познават земеделието и регионалните особености. Това ще доведе до забавяния и грешки, които ще платим ние като производители“, посочи Радев.

По думите му секторът навлиза в труден период и всяка административна нестабилност може да има сериозни последици. „Предстои тежка година, имаме финансови затруднения, работим в условия на несигурност. В този момент не е разумно да се правят промени, които ще доведат до хаос“, каза той.

Представители на браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ също изразиха притеснения. „Не искаме да се повтарят ситуации от предходни години, когато при липса на стабилност се забавяха плащанията и подпомагането. Това пряко се отразява на работата ни и на възможността да поддържаме производството“, заявиха оттам.

Земеделците подчертаха, че настоящото ръководство е изградило добра организация на работа и комуникация с бранша. „Когато една система работи, тя трябва да се надгражда, а не да се разрушава“, посочиха протестиращи.

Те заявиха още, че са готови да продължат с действията си, ако исканията им не бъдат удовлетворени. „Ще протестираме, докато не стане ясно, че този екип ще остане. Това е важно за целия сектор в региона“, допълни Радев.

Протестът премина спокойно, при полицейско присъствие и без ескалация. Участниците обявиха готовност за последващи, включително безсрочни протестни действия.