Водоподаването в селата Злати войвода и Камен ще бъде нарушено от 11 до 31 август, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД. Причината е извършването на профилактични ремонтни дейности от „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Водоподаването ще бъде нарушено всекидневно от 8:30 до 17:00 часа. Заради авариен ремонт до 15:00 часа ще бъде прекъснато водоподаването в ниската зона на град Шивачево.

Общината търси държавно и европейско финансиране за подмяната на амортизираната водопроводна мрежа в областта. В момента се изготвя проект за цялостна реконструкция на водопровода в село Желю войвода.

Проектите за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Крушаре и Гавраилово няма да бъдат включени в държавния бюджет за 2026 г.

По думите на кмета Стефан Радев общината ще предложи проектите за благоустрояване на кварталите „Дружба“, „Българка“ и „Клуцохор“, първоначално включени в Приложение №3 към Закона за държавния бюджет, да бъдат реализирани чрез дългосрочен общински заем.