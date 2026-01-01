10-годишно дете е било транспортирано за преглед в шуменската болница, след като е пострадало при пътнотранспортно произшествие на автомагистрала „Хемус“. Инцидентът е станал между бензиностанция „ОМВ“ и шуменския квартал „Мътница“ в посока София, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Само за по-малко от час в дежурната част са постъпили три сигнала за пътни произшествия на автомагистралата. При останалите два случая двама шофьори са самокатастрофирали.

Тежка пътна обстановка край Шумен: Три катастрофи, дъжд и градушка затрудняват трафика

От полицията призовават водачите да шофират внимателно, тъй като след обилните валежи на места са възможни условия за аквапланинг.

Екипи на полицията в Нови пазар ще подпомагат движението в района на проблемните участъци, допълват от ОДМВР – Шумен.