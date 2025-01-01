Криминалисти спипаха трима иманяри по време на разкопки в Шуменско, съобщиха от полицията.

На 15 октомври при обход и наблюдение над археологически обект в село Войвода те са забелязали трима, единият от които обследвал района с металдетектор.

Установена е самоличността им - жители на Каспичан на 23, 43 и 62 години. Намерен са три металдетектора, шест лопати около 50 обекта, с вид на антични.

В дома на 62-годишния криминално проявен и осъждан са извършени претърсвания, като са намерени около 1000 предмета, с белези на културно-исторически ценности, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред.

Иззети са, предстои да бъдат извършени допълнителни огледи и експертизи. Те са задържани и по случая се води разследване.