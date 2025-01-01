Иззеха множество антични предмети от частен дом в село Бъзовец в Монтанско след получен сигнал, съобщиха от полицията.

Първоначално в различни стаи на къщата са намерени 312 предмета, наподобяващи културно-исторически ценности, а след това стопанинът на дома, който е мъж на 53 години, е предал кутия с още 139 подобни предмета.

Сред намерените неща са монети с различен размер и изображения на тях, метални вази, метална чаша, ножове, кръстове, обеци, гривни, релефни фигурки с изображения на хора и животни, намерено е и едно метално кандило с висящ кръст.

В имота са намерени части от метал-детектор, както и самоделно огнестрелно оръжие с боеприпаси за него. По случая се води разследване.